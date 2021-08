Incêndio atinge campos e imediações do “SEPCA” em Adamantina

Um incêndio de grandes proporções ocorrido na tarde desta quarta-feira (11), atingiu os campos de futebol e imediações da sede da Sociedade Esportiva dos Policiais Civis de Adamantina, o “SEPCA”.

O local do incêndio fica em uma área atrás da CAMDA e próximo de um loteamento residencial.

As chamas demandaram um amplo trabalho do Corpo de Bombeiros de Adamantina com o auxílio de caminhões tanque e equipamentos de combate às chamas que se alastraram rapidamente colocando em risco algumas residências.

Árvores e vegetação também foram atingidas. Ainda não se sabe a área afetada pelo fogo, porém, através de imagens feitas no local, nota-se a destruição causada.

A orientação do Corpo de Bombeiros para este período de seca e estiagem é para que a população previna os focos de incêndio e evite causar queimadas em qualquer que seja a área, pois, um simples incêndio pode transformar-se em uma tragédia.