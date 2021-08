Dr. Sidnei Alzidio Pinto, “o professor de todos”, é homenageado pela OAB por seus 50 anos na Advocacia

Próximo de completar 50 anos na Advocacia – dia 3 de setembro de 2021 –, profissão que ele ‘vive com devoção diária’, Sidnei Alzidio Pinto, ou apenas Dr. Sidnei como é conhecido na área do Direito, foi surpreendido com uma homenagem prestada pela OAB (Ordem dos Advogados dos Brasil) de Adamantina e também pela OAB São Paulo juntamente com a CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo).

Em encontro com limitação de público e respeitando todos os protocolos de segurança em saúde para prevenção contra a Covid-19, realizado na noite desta terça-feira (10) na sede da Casa da Advocacia e Cidadania de Adamantina, o exemplar advogado, aos 74 anos de idade, ouviu discursos de reconhecimento e gratidão dos amigos e declarações de admiração e amor dos familiares.

Participaram das homenagens o anfitrião presidente da subsecção local Dr. Marco Aurélio Fontana Figueiredo, o presidente estadual Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, a secretária geral-adjunta da OAB/SP Drª. Margarete de Cássia Lopes, o diretor da CAASP Dr. Leandro Caldeira Nava, o conselheiro seccional da OAB/SP Dr. Wahner Fuin, o presidente do Conselho de Direitos e Prerrogativas da 10ª Região Administrativa de Presidente Prudente e presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 59ª Subseção Adamantina Dr. Igor Terraz Pinto e o presidente da Comissão de Cultura e Eventos da 59ª Subseção Adamantina e presidente da Comissão Estadual de Defesa dos Advogados de Conselhos Profissionais e Assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP Dr. Hélio Vieira Malheiros Júnior. Também estavam presentes os ex-presidentes da OAB Adamantina, José Francisco Perrone Costa e Ananias Ruiz.

DISCURSOS EMOCIONADOS

Coube então ao filho, Igor Terraz Pinto, que segue a mesma carreira ao lado do pai, a missão de abrir os discursos. “Se eu tentasse traduzir quem é o Sidnei Alzidio Pinto, certamente não conseguiria. Mas sempre que me pergunto, o que é ser advogado, com muita sinceridade a primeira coisa que vem na cabeça é o meu pai, porque ele representa tudo o que eu sempre quis ser: ético, estudioso, humilde, conselheiro. É difícil compará-lo a qualquer outro. Ele é o porto seguro, não só meu, mas de todos aqueles que passaram pela sua vida. Ele ensina não por palavras e sim por ações e atitudes. Dá muita segurança, a todos, estar ao seu lado, sempre. A sua entrega para a Advocacia é a mesma que para a OAB, para seus clientes, para a família. E, apesar de todas as funções que já ocupou, a que mais o envaidece e exerce com muito orgulho é sem dúvida ser advogado militante há 50 anos ininterruptos de atividade plena”.

A filha Marina também usou a palavra para expressar seu sentimento. E revelou: “Quando eu era criança, olhava para o meu pai e pensava que ele iria mudar o mundo”.

Dr. Caio, presidente da OAB/SP, resumiu a carreira exemplar do homenageado intitulando-o de “O professor de todos nós [advogados]”.

Dando continuidade à homenagem, desta vez por vídeo, três autoridades do Direito fizeram questão enviar a sua mensagem: o procurador de justiça e conselheiro do Conselho Superior doMP/SP, Dr. Walter Paulo Sabella, representando o Ministério Público do Estado de São Paulo; o desembargador Dr. Luiz Antônio Silva Costa, representando o Poder Judiciário; e o advogado decano – considerado por Sidnei como seu conselheiro de começo da carreira e amigo pessoal até hoje – Dr. Alceu Adib Maluf, representando todos os advogados adamantinenses.

REFERÊNCIA NA PROFISSÃO

Dentre os inúmeros e importantes cargos que assumiu ao longo da carreira, Dr. Sidnei é o atual conselheiro estadual efetivo da OAB/SP – aliás, cargo que exerce pelo oitavo mandato consecutivo –, porém, também já foi presidente da Subseção da OAB Adamantina em quatro mandatos e professor e coordenador do curso de Direito da FAI por 23 anos.

“Poso dizer que se existe um pai da Subseção da OAB Adamantina, com certeza, ele é o senhor. Receba de nós essa singela homenagem frente a toda a sua carreira de sucesso, de toda a sua trajetória e préstimos à nossa instituição. Agradeço, em nome de todos os advogados da nossa Subseção, pelo apoio e tudo aquilo que o senhor representa para nós. Parabéns pelo pai, pelo marido, pelo professor, pelo advogado e pelo gestor de OAB que é. Deus o abençoe”, manifestou Marco Figueiredo.

Acompanhado pela esposa Drª. Sonia e pelos filhos Igor, Marina e Leandro, todos testemunhas da sua trajetória profissional e de vida, Dr. Sidnei foi agraciado pela OAB Adamantina, OAB São Paulo e CAASP, com placas de honraria, flores e presentes.

“Desejo que ao longo das suas vidas vocês possam ter, em um momento de reflexão do passado, a certeza de que fizeram com empenho e dedicação tudo o que estava ao seu alcance, como procurei fazer. Porque, o que consegui conquistar ao longo deste tempo de vida, por privilégio dado por Deus, foi ter uma somatória de amigos, pessoas que dedicam a mim um carinho, um amor que não possuo a capacidade de retribuir. E tenho uma família extraordinária, que me motivou a fazer tudo que fiz a vida inteira”, agradeceu o Dr. Sidnei.