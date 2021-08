Comércio terá Dia D de vacinação contra a Covid-19

Uma ação conjunta entre Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sindicato Patronal do Comércio e Serviços (SINCOMERCIO) e Sindicato dos Empregados do Comércio (SINCOMERCIÁRIOS), visa aumentar o número de empresários e colaboradores das empresas de Adamantina imunizados contra a COVID-19.

Será realizado no dia 21 de agosto (sábado), das 12 às 16 horas, no Centro Integrado de Saúde (CIS), o Dia D de Vacinação do Comércio, sendo que a ação pretende atingir também empresas que contam com um número grande de colaboradores.

A preocupação dos representantes das entidades é a de que a imunização atinja todos os trabalhadores, visando o não fechamento da economia em uma possível nova onda de contágio da doença.

Além do Dia de D de Vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde irá solicitar às entidades representantes das empresas que façam uma campanha visando a exigência da carteirinha de vacinação dos atuais colaboradores e, principalmente, nas futuras contratações.