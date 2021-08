UniFAI abre Semana Jurídica 2021 com palestras em ambiente virtual até sexta, 13

Evento tem transmissão pelos canais da Instituição no YouTube e no Facebook

Teve início na noite desta segunda-feira, 9, a Semana Jurídica 2021 do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

O evento, que se estende até sexta-feira, 13, e é realizado totalmente em ambiente virtual, com transmissão pelos canais da Instituição no YouTube e no Facebook a partir das 19h30, é organizado pela coordenação do curso de Direito da UniFAI em parceria com a 59ª Subseção de Adamantina da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e Associação dos Advogados de São Paulo (AASP).

Na primeira noite, o Prof. Me. Levy Emanuel Magno explanou sobre o tema das “Medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão e a importância para a advocacia”. Mais de 200 pessoas participaram da palestra.

Levy Magno é mestre em direito processual penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e, entre outras atividades, foi promotor titular do IV Tribunal do Júri da Capital, integrou o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça como coordenador do Centro de Apoio às Promotorias Criminais do Estado de São Paulo, integrou o corpo de promotores de justiça da ESMP e atualmente advoga na área penal e no campo da improbidade administrativa.

Nesta terça-feira, 10, será abordado o assunto dos “Aspectos tecnológicos e a Advocacia no CNJ”, pelo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Marcos Vinícius Jardim Rodrigues.

Na quarta, 11, Dia do Advogado, o Prof. Esp. Sidnei Alzidio Pinto falará sobre “O papel do advogado na sociedade”. Advogado militante há 50 anos, Sidnei é professor universitário e já foi conselheiro estadual efetivo da OAB-SP por oito mandatos consecutivos, além de corregedor geral do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP.

“Aspectos relevantes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)” será o tema abordado na palestra do advogado Roger Morcelli na quinta-feira, 12. Já no último dia da Semana Jurídica 2021, o promotor de Justiça Robson Alves Ribeiro falará acerca da “A nova disciplina legal da violência psicológica contra a mulher: Lei 14.188/2021”.

“A Semana Jurídica é um evento tradicional do curso de Direito da UniFAI e da OAB de Adamantina. Através destes ciclos de palestras objetivamos proporcionar aos alunos, advogados, autoridades e toda a comunidade regional o estudo e a reflexão crítica sobre os mais relevantes temas jurídicos da atualidade”, destacou o coordenador do curso e organizador do evento, Prof. Me. Igor Terraz Pinto.

Mais informações sobre o evento e sobre a emissão do Certificado de Participação podem ser obtidas pelo hotsite www.unifai.com.br/eventos/semanajuridica.