Sessão para prestação de contas dos gastos com a Covid-19 ocorre na tarde de hoje na Câmara

Na tarde de hoje (terça-feira), às 15h, a Câmara Municipal receberá o secretário de saúde Gustavo Rufino, do administrador da Santa Casa Renato Sobral e o administrador executivo da Clínica PAI Nosso Lar, Andrey Negroni, para prestarem contas do trabalho realizado e das verbas utilizadas para o combate á Covid-19 em Adamantina.

O presidente do Poder Legislativo, Paulo Cervelheira, informou ao Adamantina Net que será uma sessão extraordinária normal. O público poder acompanhar pelo Facebook da Câmara e também presencialmente, no plenário, porém, com restrição de apenas 50% da capacidade dos lugares disponíveis, em razão das medidas de prevenção ao coronavírus.

Os vereadores devem questionar os ‘convidados’ com relação aos valores dos gastos efetuados com os recursos recebidos dos governos federal e estadual – cerca de R$ 13 milhões – utilizados no combate à Covid-19.

A ida dos representantes da área da saúde do município partiu de uma iniciativa da comissão especial de acompanhamento e fiscalização das ações de enfrentamento à pandemia no município, formada no Poder Legislativo.