Prefeitura de Adamantina executa obra no muro da EMEI Cecília Meireles

Com o objetivo de oferecer maior segurança aos alunos, funcionários e professores da EMEI Cecília Meirelles, foram iniciadas melhorias na unidade escolar.

A obra em execução consiste na demolição de uma parte do muro existente que está comprometida estruturalmente. Vencida essa etapa, parte do muro será reconstruída e submetida a drenagem de águas pluviais.

O investimento com recursos próprios será de R$68.470,49. A execução da ação teve início no final do mês de julho e a expectativa é que seja concluída em até três meses.

Para o secretário de educação, Osvaldo José, a medida resolve um problema antigo da unidade de ensino.

Cadastramento em creches

Até o dia 30 de agosto será realizado o cadastramento dos alunos que completam 4 anos até o dia 30 de junho de 2022 e que não estão matriculados em nenhuma unidade escolar do município.

Os pais ou responsáveis deverão comparecer na Secretaria de Educação com a certidão de nascimento e o comprovante de endereço para efetuar o cadastramento para o próximo ano letivo.

A Secretaria de Educação de Adamantina está situada na Praça Tiradentes, 546 – Centro. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (18) 3521-3302 / (18) 3522-1455/ (18) 3522-3559.