Parte de bitrem carregado de cana tomba sobre caminhonete na SP-294

Parte de um conjunto de um bitrem carregado de cana-de-açúcar tombou sobre uma caminhonete por volta das 10h50 da manhã desta terça-feira (10) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Adamantina.

O acidente ocorreu próximo da base da Polícia Militar Rodoviária quando o caminhão trator com placas de Lucélia que estava estacionado no acostamento por problemas mecânicos acabou tombando e atingiu a caminhonete que estava estacionada ao lado, no acesso de uma propriedade rural.

Apesar do susto e dos danos em ambos os veículos, ninguém ficou ferido.

As equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária que administra a rodovia atenderam a ocorrência.

O trânsito pelo local flui normalmente sem a necessidade de interdição ou redimensionamento de faixas de rodagem.

As causas do acidente vão ser apuradas.