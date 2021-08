José Serra tira licença do Senado para tratar Parkinson

A equipe do senador José Serra (PSDB-SP) informou hoje que ele está se licenciando do cargo pelos próximos quatro meses para tratamento médico da doença de Parkinson.

Serra passou por avaliações neurológicas que foram finalizadas na última semana e indicaram que o senador tem a doença em estágio inicial.

Segundo comunicado, ele está em bom estado de saúde, mas o tratamento requer um período de adaptação. Serra vai usar o mesmo período para tratar também um distúrbio do sono.

A escolha de pedir licença do cargo se deu para que sua cadeira não ficasse vazia. Ela será assumida pelo suplente José Aníbal (PSDB-SP). “A decisão também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do país”, diz o texto enviado à imprensa.

O senador está seguro de que, ao final desse período, retomará suas atividades com toda a disposição e proatividade que vêm pautando sua atuação no Senado desde 2015″.

Comunicado de imprensa