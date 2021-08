Governo quer iniciar pagamento do Auxílio Brasil em novembro

Roma participou, nesta segunda-feira, 9, da entrega da medida provisória que reformula o Bolsa Família ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

O valor será definido em setembro e deve incluir mais 2 milhões de beneficiários. Atualmente, o Bolsa Família beneficia 14,6 milhões de pessoas.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou, também nesta segunda-feira, a proposta que altera programas sociais do governo, entre eles o Bolsa Família, para criar o Auxílio Brasil. Bolsonaro entregou o texto ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criando o programa e também uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do pagamento de precatórios.

Bolsonaro apresentou as propostas acompanhado dos ministros da Economia, Paulo Guedes , da Casa Civil, Ciro Nogueira , do Gabinete de segurança Institucional, Augusto Heleno , da Secretária de Governo da Presidência, Flávia Arruda e da Cidadania, João Roma.

O novo programa social deve pagar, pelo menos, 50% acima do valor médio pago pelo Bolsa Família, que atualmente é de R$ 189. Parte dos recursos do novo programa virá do parcelamento do pagamento de precatórios previsto na PEC e também de um fundo que será criado com recursos de privatizações.

“São duas propostas que chegam no dia de hoje que vai dar transparência e responsabilidade aos gastos, aí incluído os viés social do governo. Sabemos que a pandemia [de covid-19] trouxe uma inflação dos alimentos para o mundo todo. Então, não podemos deixar desassistidos os mais vulneráveis. Já decidido por nós que é uma proposta mínima de 50% do Bolsa Família, que agora se chama de Auxílio Brasil”, disse Bolsonaro após a entrega das propostas.

* Com informações da Agência Câmara e Agência Brasil