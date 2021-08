Casal de estelionatários é preso pela Polícia Civil de Adamantina, prejuízo da vítima é de mais de R$ 64 mil

Na tarde desta terça-feira, (10), Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais – DIG, da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE, e da Delegacia Seccional de Adamantina identificaram e prenderam um casal de estelionatários que aplicavam o golpe do cartão, também conhecido como golpe do motoboy.

Ao tomar conhecimento de um caso ocorrido na cidade no início da tarde, os policiais civis iniciaram as diligências a fim de apurar a autoria do fato, resultando na informação de que se tratava de um casal de golpistas.

Após a identificação, outras diligências foram realizadas pelos investigadores, dessa vez na busca pela localização dos acusados. No final da tarde os policiais civis encontraram o casal hospedado em um hotel localizado no centro da cidade.

Com os criminosos, um homem de 25 anos e uma mulher de 42, vindos da cidade de São Paulo, foram encontrados diversos cartões das vítimas, comprovantes de transações bancárias, várias máquinas de cartões de crédito, uma carteira de habilitação falsa, celulares e grande quantia em dinheiro.

O casal foi conduzido à sede da DIG/DISE de Adamantina, onde a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão pelos crimes de Estelionato, Organização Criminosa e Uso de Documento Falso.



Segundo a Polícia Civil, o prejuízo da vítima está em mais de R$ 64 mil.

O GOLPE:

O Delegado da DIG, Dr. Rodrigo Pigozzi Alabarse, informa que o crime tem sido aplicado de maneira recorrente na região.

Para que os criminosos consigam aplicar o golpe, pessoas entram em contato com a vítima por telefone, informando que são funcionárias de bancos e instituições financeiras, e alegando que os cartões da vítima foram clonados ou estão sendo utilizados indevidamente.

Nesse momento, um integrante da quadrilha vai até o endereço da vítima, a pretexto de recolher os cartões para levá-los aos bancos ou à polícia. Em posse dos cartões, os golpistas realizam saques em caixas eletrônicos, transferências de valores, realizam transações em máquinas de cartões próprias e fazem pagamentos de boletos.

A Polícia Civil reforça a necessidade de atenção em casos semelhantes, e esclarece que os bancos jamais solicitam senhas e dados pessoais por telefone, tampouco enviam funcionários para retirada de cartões em residências.

Em caso de situações que pareçam suspeitas, a Polícia Civil orienta que as pessoas procurem a Delegacia de Polícia mais próxima ou liguem para o número 197.