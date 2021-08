Duas professoras da EMEF Teruyo Kikuta testam positivo para Covid-19 e escola passa por sanitização

A EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Teruyo Kikuta precisou ter as atividades suspensas imediatamente e ser fechada nesta segunda e terça-feira. Isto porque, duas professoras da unidade tiveram o resultado positivado para a Covid-19, em teste feito no final de semana. A informação foi confirmada ao Diário do Oeste pela Prefeitura de Adamantina.

Em razão dos casos detectados, segundo a secretaria Municipal de Educação, a escola localizada na Vila Jardim receberia a completa sanitização na manhã de hoje. Por isso as aulas presenciais com alunos retornarão somente no período da tarde.

Os casos na Teruyo foram os primeiros da rede municipal de ensino divulgados após a retomada das aulas presenciais no último dia 2 de agosto.

A Secretaria conta com o apoio da Vigilância Epidemiológica no caso e informou ainda que todos os funcionários e demais professores da unidade que tiveram contato com as profissionais positivadas serão submetidos a testes de Covid-19.