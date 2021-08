Com sorteio de 60 prêmios, ‘Adamantina do Bem’ busca arrecadar recursos para ajudar famílias necessitadas

O Projeto ‘Adamantina do Bem’ tem desenvolvido um trabalho de auxílio ás famílias do município que passam por necessidades, em especial, devido às consequências da pandemia da Covid-19. Mas tem enfrentado dificuldade para arcar com os custos dos atendimentos prestados. Por este motivo está promovendo uma ação que tem como objetivo arrecadar recursos para serem utilizados justamente no trabalho voltado aos necessitados.

O ‘Adamantina do Bem’ fará, graças ao apoio dos colaboradores e doadores, o sorteio de 60 prêmios. Para concorrer e, acima de tudo, colaborar com a iniciativa do Projeto, basta comprar o cupom que é vendido pelo valor de R$ 10,00.

Os pontos de venda fixos são a Sorveteria Frutydellys, a Biju Butique, a Loja Villarejo e o Doce Cantinho. E pelo Instagram nos perfis @adamantina_do_bem, @amandacorpa e @ricardobispo79.

A compra pode ser feita também pelo telefone (18) 99746 7611 com pagamento pelo PIX 341.585.358-67 (Ana Paula Lima Ferreira).

O sorteio será realizado no próximo dia 20 de agosto.

Faça parte você também!