Representantes da Secretaria de Saúde, Santa Casa e PAI vão à Câmara prestar contas dos gastos com a Covid-19

Está marcada para a próxima terça-feira (10), às 15h, a presença na Câmara Municipal do secretário de saúde Gustavo Rufino, do administrador da Santa Casa Renato Sobral e o administrador executivo da Clínica PAI Nosso Lar Andrey Negroni para prestar contas de todo o trabalho realizado e das verbas recebidas para combate à Covid-19 em Adamantina.

O comparecimento dos representantes da área da saúde do município partiu de uma iniciativa da comissão especial de acompanhamento e fiscalização das ações de enfrentamento à pandemia no município, formada no Poder Legislativo.

“Será uma sessão extraordinária normal, transmitida pelo Facebook da Câmara. O público também poderá participar, porém, com restrição de apenas 50% da capacidade dos lugares disponíveis no plenário, em razão das medidas de prevenção ao coronavírus”, explicou o presidente Paulo Cervelheira.

Na oportunidade, os ‘convidados’ apresentarão números e informações relacionados às atividades desenvolvidas e também aos gastos efetuados com os recursos recebidos dos governos federal e estadual – cerca de R$ 13 milhões – utilizados no combate à Covid-19.