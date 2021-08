Paróquia Nossa Senhora de Fátima tem programação especial dedicada ao Mês da Família

Assim como em todo o Brasil, os católicos adamantinenses vivem a Semana Nacional da Família, aberta oficialmente em uma live organizada no último sábado (7) pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) por meio da Comissão Episcopal para a Vida e a Família.

O tema escolhido para este ano é “A Alegria do Amor na Família”.

O Adamantina Net apurou que em Adamantina a Paróquia Nossa Senhora de Fátima preparou uma programação mais abrangente, dedicada à celebração do Mês da Família, iniciada em 5 de agosto com o Terço da Família e que ocorre dos seguintes dias, locais e horários: Dia 11 – Capela Santa Isabel da Hungria (20h); Dia 19 – Capela Santa Luzia (20h); Dia 27 – Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (20h); Dia 28 – Capela Sagrado Coração de Jesus (15h).

A programação segue em paralelo na Paróquia, abordando diferentes temas: Dia 9 (hoje) – ‘A beleza e os desafios da vida em família’; Dia 19 – ‘Matrimônio, Sacramento do Amor’; Dia 23 – ‘Viver o amor no cotidiano da família’; Dia 30 (encerramento) – ‘O amor perdoa sempre’. Todos com início marcado para as 19h30. Não é necessária a retirada de senhas.

A reportagem também obteve informações de que na Paróquia de Santo Antônio a ‘Família’ será celebrada todos os dias – entre 8 e 14 de agosto – com momentos especiais durante as missas. Não há uma programação de ações em separado.

No evento virtual de lançamento da Semana da Família, o presidente da CNBB fez questão de enfatizar que o núcleo familiar é o local onde se dá os primeiros passos no exercício do altruísmo e da partilha, tão necessários para os tempos atuais. “A família é a primeira escola do amor, instituição em que cada pessoa aprende que a vida deve se tornar uma oferta pelo bem do próximo”.