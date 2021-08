Covid-19: São Paulo registra queda de 70% em média de novas internações e mortes

O Estado de São Paulo registrou no sábado (7) uma redução de 70% nas médias móveis das internações e de óbitos por Covid-19. Com números inéditos, menos de 5 mil cidadãos paulistas estão internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A média ficou em 998.

Segundo o governo de São Paulo, a média móvel de novas mortes decorrentes do novo coronavírus é de 240, três vezes menor que o pico verificado na segunda onda. O valor também é 70% menor do que no auge da pandemia, atingida na última semana de março.

No sábado, havia 9.457 pacientes internados em todo o território, sendo 4.566 em leitos de enfermaria 4.891 em UTI, onde as taxas de ocupação seguem em declínio: ontem, de 46,6% no estado e de 42,7% na Grande São Paulo.

Ao todo, 61% da população do estado tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19.