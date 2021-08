Centro Cirúrgico da Santa Casa começa ser ampliado e terá 486 metros quadrados

Foram iniciadas na última quarta-feira (4) as obras de reforma do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Adamantina. Após serem concluídas, as melhorias resultarão em uma ampliação do espaço físico para 486 metros quadrados.

Houve a benção para o começo dos trabalhos concedida pelo padre Afonso Maniscalco. Participaram também do ato o gestor do hospital Frei Mateus Alves, o administrador Renato Sobral, o secretário municipal de saúde Gustavo Rufino e o presidente da Câmara, Paulo Cervelheira.

O novo Centro será composto por cinco salas cirúrgicas. Segundo a Santa Casa, o que possibilitará uma estrutura mais adequada para a prestação de serviço para população e organização do fluxo interno, com processos hospitalares adequados as normas vigentes. E assim também atenderá a nova dinâmica do hospital de atendimento regional.

O recurso para a execução das obras é advindo de emendas parlamentares (Ricardo Bentinho e Jorge Tadeu Mudalen), bem como contará com R$ 128 mil de contrapartida viabilizada pela própria Santa Casa. O investimento total previsto é de R$ 750 mil.

“Destacamos novamente a parceria entre os poderes e a comunidade, que estão sempre atentos as necessidades do hospital. Contamos com as orações de todos para que tudo ocorra com as benções de Deus”, ressalta Frei Mateus.

Todas as informações a respeito do assunto foram divulgadas à imprensa pela assessoria do hospital.