Secretário estadual de Educação é recepcionado em Adamantina

Na amanhã deste sábado (7), a direção e equipe da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina e representantes das escolas dos 22 municípios pertencentes à DE recepcionaram o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.



O encontro ocorreu no auditório do Campus II da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina). Depois o secretário esteve na Escola Estadual Durvalino Grion, que juntamente com a EE Fleurides Cavallini Menechino foi contemplada com o Programa Ensino Integral.



Durante o evento inicial a dirigente Irmes Mattara fez uma explanação para apresentar a Diretoria de Ensino e detalhou o trabalho desenvolvido na educação regional. Também enfatizou a importância dos projetos e programas implantados pelo atual Governo do Estado.

O secretário estadual reconheceu a dedicação e parabenizou a equipe da DE, os diretores, professores e demais funcionários das escolas pelos avanços alcançados nos últimos anos.



O prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Dinha Santos Gil e o secretário de educação de Adamantina, Osvaldo José, participaram do encontro e aproveitaram a oportunidade para entregar ofícios com pedidos ligados ao ensino municipal.