Motociclista de 30 anos morre após colisão com carro

Ele era o condutor de uma motocicleta, com placa de Dourados (MS), que se envolveu em uma colisão frontal com um carro no km 84,300.

O homem de 58 anos que dirigia o carro, com placas de São Paulo (SP), ficou gravemente ferido. O motorista foi socorrido e levado inicialmente para o Hospital Estadual do distrito de Porto Primavera, em Rosana, onde recebeu atendimento da equipe médica e multiprofissional. Já na madrugada deste sábado (7), ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente (SP), com um quadro de saúde considerado estável.



De acordo com as informações disponibilizadas pela Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta transitava no sentido Euclides da Cunha Paulista (SP)–Rosana (SP), enquanto o carro seguia na direção oposta.

Ainda segundo a polícia, por motivos a serem esclarecidos, o automóvel invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta.

O motociclista, que, segundo a polícia, não era habilitado, morreu no local da batida.

A Polícia Científica realizou a perícia técnica do local e dos veículos envolvidos no acidente.