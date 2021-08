Inaugurada em Adamantina a Loja da Fábrica Sorvetto

Foi inaugurada na manhã deste sábado (7) em Adamantina a Loja de Fábrica Sorvetto.

A empresa que atua no segmento de produção e comércio de sorvetes diversos e que já é referência no segmento no Estado, ficou ainda mais perto dos amantes do produto que além da qualidade, podem aproveitar os preços incrivelmente baratos.

A Loja da Fábrica Sorvetto está localizada na Rua Osvaldo Cruz, 385 – centro de Adamantina.

Faça uma visita e conheça toda a estrutura e também os produtos oferecidos pela Sorvetto.