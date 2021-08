Força Tática prende homem acusado por tráfico em Adamantina

Um homem de 29 anos de idade foi preso pela Força Tática da Polícia Militar por volta das 23h30 desta sexta-feira (6), na Vila Cicma em Adamantina acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.



Segundo informações fornecidas pelo Setor de Comunicação do 25º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento pelo Jardim Brasil, a Força Tática recebeu a denúncia de que no cruzamento da linha férrea com a Rua Mário Olivero, estaria funcionando um ponto de tráfico de entorpecentes.



Diante da denúncia, os policiais se deslocaram e realizaram a incursão no local, momento em que um indivíduo em uma motocicleta foi avistado quando entregava algo para outras pessoas que estavam em um veículo GM Celta.

Segundo consta no boletim de ocorrência, na abordagem da moto, o indivíduo estava com 11 invólucros de cocaína, uma pedra bruta de cocaína, duas porções e um tablete de maconha, R$ 1,520.00 e uma balança de precisão.



Com os outros indivíduos, ocupantes do veículo Celta, foram encontrados dois invólucros de cocaína e duas porções de maconha, conforme a PM.



Foi dada voz de prisão aos quatro envolvidos, sendo que apenas um deles permaneceu detido e à disposição da Justiça. Os outros três foram ouvidos e liberados em seguida.



No total foram apreendidas: 0,203 kg maconha; 0,009 kg cocaína; a balança de precisão; os mais de R$ 1.500 em notas diversas e uma motocicleta. Os envolvidos têm entre 23 e 29 anos de idade.