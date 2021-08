Doria confirma início da vacinação contra covid em adolescentes para dia 18

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou hoje o início da vacinação de adolescentes em todo o estado no dia 18 de agosto.

Nesta semana, ele disse que o calendário poderia sofrer atrasos após o Ministério da Saúde, supostamente, ter repassado menos doses da vacina da Pfizer do que o estado teria direito.

“Em relação às vacinas, já dialogamos novamente com o Ministério da Saúde. Hoje, nesse exato momento, o secretário Jean Gorinchteyn está em Brasília para reunião com o ministro Marcelo Queiroga com o objetivo de restabelecer o equilíbrio e a proporcionalidade na distribuição das vacinas para São Paulo”, afirmou ele durante audiência pública em Jundiaí, a 56 km da capital.

“Há um déficit de 228 mil doses dessa vacina [da Pfizer] que deverão ser incorporadas à proporcionalidade para uso aqui em São Paulo. Isso não altera o calendário de vacinação, nem o calendário de vacinação para adolescentes, que continua programado para o próximo dia 18 de agosto”, continuou.

O governador disse que, assim como aconteceu com as demais faixas etárias, a imunização será feita em etapas, a começar pelo público de 16 e 17 anos.

Mais cedo, Queiroga falou à imprensa após se reunir com Gorinchteyn, e afirmou que há uma “divergência em relação a metodologia de cálculo de doses” entre o órgão e a secretaria paulista, mas que eles buscam um “denominador comum”.