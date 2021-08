SP diz que vacinação de adolescentes está sem data por atraso do governo federal

O governo de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (5), durante coletiva de imprensa, que o início da vacinação para adolescentes – que estava prevista para começar no dia 18 de agosto – está em aberto e não pode ser confirmada. A decisão veio após o envio incompleto de doses da Pfizer ao estado por parte do Ministério da Saúde.

“O início da vacinação de adolescentes do estado está, neste momento, com sua data de início em aberto. Isso se deu por conta da redução no envio proporcional de vacinas da Pfizer para o estado de São Paulo”, afirmou Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde.

E completou: “Caso este fato se repita, a vacinação do grupo de adolescentes do estado de SP estará definitivamente prejudicada no que se refere à sua data até aqui programada. O Plano Estadual de Imunização definiu o início da vacinação dos adolescentes com comorbidades, deficiêntes, gestantes e puérperas, para o dia 18 de agosto, mas essa data está em aberto até que o Ministério da Saúde regularize essa situação e garanta o envio de doses na proporcionalide que vinha sendo praticada”, disse.

O secretário ainda ressaltou que, segundo as regras de proporcionalide que o próprio Ministério da Saúde segue, São Paulo recebeu metade do que deveria, algo que ainda não havia acontecido.

“O estado de SP tem 22% da população total do Brasil. Até ontem, sempre mais de 20% da quantidade de vacinas encaminhadas ao país vinha para SP. Nós fomos surpreendidos (ontem) com o envio de 10%”, afirmou Eduardo Ribeiro.

“Nós enfrentamos um momento de abrupta modificação que impacta de forma cruel na vacinação daqueles que são vulneráveis e que precisariam ter sido vacinados e foram já deixados pelo programa nacional de imunização lá pra trás e, com isso, serão mais ainda retardados na suas ações de proteção”, lamentou o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Entenda

Nesta quarta-feira (4), durante coletiva semanal para atualizar os dados da saúde, o governo estadual afirmou que recebeu apenas 50% do quantitivo esperado e acordado com o Ministério da Saúde.

Segundo o governador João Doria (PSDB), o estado recebeu 228 mil doses a menos da Pfizer que o previsto. “Aquilo que deveria ter sido entregue, não foi. O número representa 50% a menos do que o governo do estado de São Paulo tem o direito, regularmente, de receber dentro do PNI (Programa Nacional de Imunização)”.

São Paulo recebe, em média, 22% do quantitativo das vacinas destinada ao Brasil, quantidade proporcional à população do estado. Doria considerou que a atitude da pasta foi arbitrária e que representa a quebra do pacto federativo.