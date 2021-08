Adamantina recebe neste sábado a visita do secretário estadual de Educação na EE Durvalino Grion

Foi confirmada para a amanhã deste sábado (7) a presença em Adamantina do secretário estadual de Educação, Rossieli Soares. A visita está marcada para as 9h, na Escola Estadual Durvalino Grion.



O representante do Governo do Estado será recepcionado pela dirigente regional de ensino Irmes Mattara, pelo prefeito Marcio Cardim e demais autoridades locais, além da equipe da unidade escolar.



Detalhes sobre o motivo da vinda do secretário ainda não foram divulgados, mas vale lembrar que a EE Durvalino Grion juntamente com a EE Fleurides Cavallini Menechino, de Adamantina, foram contempladas e passam a oferecer aos seus alunos o Programa Ensino Integral.