Prefeitura se reúne com equipe técnica da Secretaria de Estado de Educação para ampliação de creches

O prefeito Márcio Cardim, o vereador Riquinha do Bar e o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei estiveram nesta quarta-feira (4) na Secretaria de Educação do Estado. O encontro foi realizado com a equipe técnica da pasta.

O objetivo da reunião foi atualizar a documentação e o cadastro no sistema ‘Sem Papel’ para ampliação das creches EMEIs Cantinho da Criança (Jardim Brasil), Sonho de Criança (Mário Covas), Criança Feliz (Parque Itaipus) e Pequeno Príncipe (Centro).

Caso o pedido seja atendido, serão construídas mais 13 salas, resultando em um investimento de mais de 1,1 milhão de reais.

A municipalidade tem apostado nessa metodologia seguindo uma recomendação da atual gestão da Secretaria de Educação do Estado que entende ser melhor a ampliação das unidades, por ser uma obra mais rápida, mais barata e, ainda, mais eficiente do que a construção de novas unidades.

Relembre

No mês de julho, em reunião agendada pelo deputado estadual Mauro Bragato, o prefeito Márcio Cardim e mais 46 prefeitos participaram de um encontro com o secretário de educação do estado, Rossieli Soares.

Na oportunidade, foi solicitada a ampliação das quatro creches e foi pleiteado ainda mais um micro-ônibus para o transporte de alunos.