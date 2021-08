Prefeitura de Adamantina participa de reunião na Secretaria de Segurança Pública

Em agenda do deputado estadual Mauro Bragato, o prefeito Márcio Cardim, o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei e o vereador, Riquinha do Bar participaram de reunião com o general João Camilo Pires de Campos, secretário de Estado da Segurança Pública.

O encontro foi realizado com o objetivo de tratar da assinatura do convênio da atividade delegada e integração das câmaras de monitoramento do município com o sistema Detecta.

Para assinar o convênio, a Secretaria de Planejamento de Adamantina desenvolveu o plano de trabalho, as normativas e a frequência. Todos os documentos foram enviados para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e estão em fase de análise pelo órgão.

Sobre a Atividade Delegada

Os policiais militares que não estão escalados para atuar pela Polícia Militar prestarão serviço ao município na área de fiscalização do trânsito e receberão pelo serviço prestado.

Para isso, será firmado um convênio firmado entre Prefeitura de Adamantina, Governo do Estado e Polícia Militar. Para a execução do convênio será investido a importância de R$ 120.000,00 ano.