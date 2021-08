Praça Élio Micheloni receberá investimentos com recursos do MIT

Cumprindo agenda na cidade de São Paulo, o prefeito Márcio Cardim esteve na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo em reunião com o supervisor da equipe da assessoria técnica da Secretaria de Turismo e Viagens, Paulo Politano para tratar sobre o novo projeto que será desenvolvido no município com recursos provenientes do estado por meio do Município de Interesse Turístico (MIT)

Por ser MIT, será repassado a Adamantina o montante de R$ 361 mil. O valor será aplicado na praça central Élio Micheloni. A classificação de Adamantina como Município de Interesse Turístico se deu por meio da Lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019.

Com isso, Adamantina pode pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas. Para se tornar MIT, a cidade contou com o apoio do deputado estadual André do Prado e do vereador, Hélio José dos Santos.

Obras com recursos do MIT já executadas

O Parque dos Pioneiros recebeu iluminação com recursos provenientes do MIT e os pontos beneficiados foram academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva.

Para a execução da obra, foram investidos no local R$ 315.930,91 de repasse e mais R$ 24.126,44 em contrapartida do município. A inauguração da obra aconteceu em agosto de 2020.

Praça Euclides Romanini

Outro ponto já beneficiado na cidade com o repasse desse recurso é a Lagoa dos Patos que está instalada na Praça Euclides Romanini.

No local, foram investidos R$ 80 mil mais o montante de R$ 13.561,25 em contrapartida para a reforma do alambrado e para adequação do sistema de drenagem da lagoa.

A inauguração da obra será virtual devido a pandemia e acontecerá durante a programação de aniversário de Adamantina que será realizada de 07 a 13 de junho.