Polícia prende suspeito de matar ex-sogra a tiros

De acordo com as informações da Polícia Civil, Alex Sandro Nogueira foi localizado em Trindade, região metropolitana de Goiânia (GO), durante uma ação entre as polícias Civil e Militar.

Ele foi preso e levado ao Setor de Capturas em Goiânia. Agora, a Polícia Civil de Santa Fé do Sul aguarda a transferência do suspeito ao município para o interrogatório.

O crime foi registrado na noite do dia 23 de julho, no bairro Vila Mariana, em Santa Fé do Sul.

No dia em que o homicídio aconteceu, Alex Sandro Nogueira foi à casa da vítima e chamou pelo nome da ex-namorada. A funcionária pública Lucimar Pereira da Silva, de 47 anos, saiu do imóvel, no lugar da filha, para ver o que o ex-genro queria.

Enquanto os dois conversaram, a filha mais nova da funcionária pública saiu do imóvel, mas voltou depois da mãe pedir para a menina pegar um celular.

A irmã da vítima, Vera Lúcia Pereira da Silva, relatou que os filhos de Lucimar saíram do imóvel assim que escutaram os disparos de arma de fogo e encontraram a mãe caída no chão, sangrando e agonizando por conta dos ferimentos.

A funcionária pública chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi velado e enterrado em um cemitério de Santa Fé do Sul, cidade onde morava com a família.