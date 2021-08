Obras resultarão em nova faixa de tráfego, canteiro, calçadas e paisagismo ao lado do Terminal Rodoviário

A avenida Antônio Tiveron será completamente modernizada no trecho entre o Terminal Rodoviário e a Rua Osvaldo Cruz.

As obras já estão em andamento e fazem parte do projeto ‘Avenidas Responsáveis’, que começou a ser desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Planejamento e do Demtran (Departamento Municipal de Trânsito) com a participação das Secretarias de Obras e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

No local será implantada uma nova faixa de trafego (via), paralela a existente, com livre conversão à direita, passando debaixo do pontilhão no sentido bairro/centro, o que dará maior acessibilidade e facilitará o trânsito de pedestres. Também haverá a construção de canteiro central com flores e iluminação.

Para complementar as melhorias, a Prefeitura remodelará completamente a área de 5.000 mil metros, que encontrava inutilizada: terá calçamento acessível, receberá árvores, bancos e espaço de homenagem, tanto às vítimas da pandemia do Covid-19 como para os profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia.

Com todas essas modificações, os pedestres terão um caminho seguro e mais uma área de lazer para a população usufruir.

O ‘Avenidas Responsáveis’ tem como finalidade modernizar o sistema viário das principais avenidas da cidade por meio da implementação de sinalização, equipamentos de controle de tráfego e alteração do fluxo de veículos e, ainda, realizar campanhas educativas.

Além da Antônio Tiveron, o projeto contemplará a avenida Cristóvão Goulart Marmo, as rotatórias da Avenida Moyses Justino da Silva no acesso do bairro Dorigo ao Jardim Bela Vista, a avenida Deputado Cunha Bueno e a avenida Rio Branco.