Criança de 7 anos torturada até a morte é enterrada

O corpo chegou do Instituto Médico Legal (IML) de Avaré por volta de 7h30 e o velório começou logo em seguida. A criança foi velada pelo pai, com quem Carlos Henrique morava, amigos e familiares. O enterro ocorreu às 10h30, no Cemitério Municipal da cidade.

O crime aconteceu nesta quarta-feira (4), no bairro Vila Esperança, em Avaré (SP), na casa da mãe da criança, onde ele e o irmão de 10 anos passavam as férias escolares. As crianças moravam com o pai, Tiago José do Carmo, em Pardinho.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando encontrou Carlos Henrique caído próximo a casa da mãe e do padrasto, enquanto uma vizinha tentava reanimá-lo.