Adamantina conquista aprovação no Programa Nossa Casa

O prefeito Márcio Cardim e o vereador Riquinha do Bar estiveram na manhã de ontem na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Na oportunidade, Adamantina conseguiu a aprovação do Programa Nossa Casa.

Ao todo, serão construídas 369 casas no empreendimento Naur Bellusci. Do total, 130 moradias serão de interesse social, o que significa que elas terão subsídios maiores do governo.

A reunião foi realizada com Luiz Eduardo de Oliveira Camargo, engenheiro civil da Secretaria de Habitação do Estado.

Adamantina celebrou convênio com o Governo do Estado de São Paulo ano passado para implementar no município o Programa Nossa Casa e já conta com a alienação de imóvel municipal, local onde as casas serão construídas.

Sobre o Programa Nossa Casa

O Programa Nossa Casa consiste em uma parceria entre a prefeitura de Adamantina, governo do Estado de São Paulo, governo federal – por meio do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e a iniciativa privada, para construção de moradias no município.