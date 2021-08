Aluno do Guarani Capaz e Fratellos Sports é aprovado em avaliação do Palmeiras

José Henrique Mazarin, de apenas 11 anos, foi aprovado em uma avaliação no Palmeiras. O atleta adamantinense ficou uma semana em treinamento na cidade de São Paulo, onde fica localizado o centro de treinamento do clube. Durante esse período, desenvolveu atividades juntamente com o elenco Sub-11 do alviverde paulista, sendo observada sua performance técnica e tática.

Agora, o atleta faz parte do monitoramento do Verdão e a cada três meses retornará para mais treinamentos.

A participação na semana de avaliação do Palmeiras obedeceu vários protocolos de saúde, como apresentar o exame negativo da Covid-19 e um eletrocardiograma com atestado médico que está apto para a pratica esportiva. Ele esteve acompanhado de um responsável no período que ficou na capital.

Segundo o técnico Alex Fratellos, o aluno sempre se destacou pela força física, e pela dedicação. “É um garoto que treina todos os dias e está sempre querendo melhorar. Independente dos resultados futuros, já é uma experiência que ele levará para o resto da vida”.

O adamantinense faz parte do projeto social Guarani Capaz e integra a escolinha de futebol Fratellos Sports, desde os 6 anos de idade.

O Guarani Capaz é mantido pela Instituição Capaz de Adamantina agora conta com a parceria da Prefeitura e Secretaria Municipal de Esportes. Atende crianças e jovens de 7 a 17 anos no futsal e futebol de campo. Devido à pandemia as atividades têm sido realizadas de forma online e a retorno presencial é aguardado para breve.

As inscrições para participar do projeto Guarani Capaz estão abertas! Basta entrar em contato pelo telefone 3522 3899 ou comparecer na sede da Instituição Capaz, localizada na Avenida Santo Antônio, nº 776 – centro.