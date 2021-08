Novas pró-reitoras são empossadas pela Reitoria da UniFAI

Tomaram posse a Prof.ª Dra. Fúlvia Veronez no Ensino, Prof.ª Dra. Liliana Toffoli na Extensão e Prof.ª Dra. Marcia Bellini na Pesquisa e Pós-Graduação

A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) deu posse na manhã desta segunda-feira, 2, às novas pró-reitoras de Ensino Prof.ª Dra. Fúlvia de Souza Veronez, de Extensão Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli e de Pesquisa e Pós-Graduação Prof.ª Dra. Marcia Zilioli Bellini.

“O cuidado com a qualidade do ensino é a nossa meta principal e, com esse intuito, tomaram posse hoje juntamente com suas equipes as novas pró-reitoras, a fim de nos auxiliar no desenvolvimento de estratégias para alavancar o ensino dos cursos de graduação e pós-graduação, além de aprimorar as atividades de extensão e incentivar o aumento da produtividade científica”, destacou o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

Início do 2º semestre

As aulas teóricas presenciais dos cursos integrais da UniFAI foram retomadas nesta segunda-feira, 2, conforme orientação do Comitê Covid e em atendimento ao Decreto Estadual nº 65.849/21. Voltaram à sala de aula os estudantes dos cursos de Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia. As atividades práticas e de estágios desses cursos já haviam sido retomadas anteriormente.

Também foram retomadas presencialmente as atividades teórico-práticas (laboratoriais) das graduações de Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Tecnologia em Estética e Cosmética.

As aulas teóricas seguem em formato remoto (via Google Classroom). Os demais cursos permanecerão com as aulas teóricas on-line até o final do ano letivo.