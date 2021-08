Homem de 60 anos morre carbonizado após chamas atingirem colchão

Os vizinhos acionaram os bombeiros por volta das 5h30 e conseguiram apagar as chamas antes da chegada da equipe na casa, que fica na Rua Paulo Paez Fernandes, na Vila Garcia, mas não deu tempo de socorrer o morador.

As causas do incêndio serão investigadas, mas segundo informações obtidas pelos bombeiros a vítima fumava e isso pode ter provocado as chamas. A Polícia Militar também foi acionada para atendimento da ocorrência.