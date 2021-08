Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções no San Miguel II em Adamantina

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação localizada no San Miguel II em Adamantina no início da noite desta terça-feira (3).

Segundo apurado pelo jornalismo do Adamantina Net, o fogo de causas ainda desconhecidas atingiu uma extensa área colocando em risco as residências localizadas ao seu redor.

A situação causou bastante pânico aos moradores do residencial pela rapidez com que o fogo se espalhou. Ventava bastante no momento da ocorrência.

Foi necessário um amplo trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros de Adamantina para que as chamas fossem controladas e posteriormente contidas deixando o local em segurança.