Sem nova prestadora do serviço, vale-alimentação de agosto será creditado no salário dos servidores

A não definição da nova empresa que prestará os serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos e outros) do vale-alimentação para os servidores municipais fez com que a Prefeitura de Adamantina tivesse que creditar o valor do benefício deste mês junto com o salário.

Atualmente, quase 1.200 funcionários têm direito e recebem R$ 368,00/mês referentes ao vale. O que equivale a R$ 16,00/dia.

“A Prefeitura de Adamantina excepcionalmente no mês de agosto fará o pagamento do auxílio alimentação dentro da Folha de Pagamento. O pagamento será creditado na conta dos servidores municipais no dia 4 de agosto”, informou em Nota enviada à imprensa.

O contrato com a ex-prestadora não foi renovado por não haver interesse de ambas as partes na continuidade.

Por este motivo a Prefeitura precisou abrir um novo processo licitatório para a contratação da futura administradora do vale-alimentação dos funcionários públicos do município.