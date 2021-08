De Adamantina, Izabela da Silva fecha participação nas Olimpíadas de Tóquio na 11ª colocação

Orgulho! É a expressão que define o sentimento dos adamantinenses com a honrosa participação da atleta Izabela Rodrigues da Silva nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Ela chegou à semifinal na prova de arremesso de disco realizada na manhã desta segunda-feira (2).

Apesar de tentar fazer o melhor representando a Delegação Brasileira, a maior ‘joia’ de Adamantina no Atletismo terminou na 11ª colocação ao atingir 60m39 e ficou fora da disputa direta pelas medalhas que foi entre as oito melhoras marcas.

Izabela, que completa exatamente hoje 26 anos, fez história ao levar o Brasil pela 1ª vez às finais do arremesso de disco e também o nome de Adamantina para uma Olimpíada.

Atualmente a atleta integra a equipe profissional do IEMA (Instituto Elisângela Maria Adriano), de São Caetano do Sul, mas o início no Atletismo foi em Adamantina quando cursava o ensino fundamental na Escola Estadual Prof. Durvalino Grion e tinha como professor de educação física Pedro Milanezi. Ao se destacar pelo potencial demonstrado, a aluna foi indicada pelo educador ao técnico Domingos Carmo Rocetão, que trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação com a iniciação de crianças e jovens no Atletismo, pincipalmente no campo/pista da Acrea (Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Adamantina). A partir disso, ela também recebeu o apoio dos pais e demais familiares e passou a disputar competições, representando sempre de forma honrosa a Cidade Joia em campeonatos escolares e Jogos Regionais.

A adamantinense chegou a Tóquio com uma carreira de importantes vitórias. As mais recentes são a medalha de ouro conquistada no Troféu Brasil em junho passado e o título de campeã sul-americana no lançamento de disco em maio deste ano.

Parabéns, Izabela!