Campanha ‘Doe Sangue, Salve Vidas’ será promovida de 2 a 31 de agosto

Tem início na próxima segunda-feira (2) a campanha ‘Doe Sangue, Salve Vidas’ no Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina.

A ação é organizada pelo Rotary Club em parceria com a Casa da Amizade, o Rotaract e apoio do hospital adamantinense. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 11h.

As orientações e critérios para o doador são: ter idade entre 16 e 69 anos, porém, os menores de 18 anos precisam ser acompanhados por um responsável; pesar no mínimo 50 kg; levar documento oficial com foto (RG ou CNH); não fumar pelo menos uma hora antes; ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior.

O Hemocentro fica instalado anexo à Santa Casa de Adamantina.

A Campanha seguirá até o dia 31 de agosto.