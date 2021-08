Aberta a partir desta segunda-feira (2) vacinação contra a covid-19 para pessoas com 24 anos

Entre os dias 30 e 31 de julho, foram vacinadas contra a covid-19 em Adamantina 553 pessoas pertencentes a todos os grupos e faixas etárias autorizadas

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Adamantina, informa que todos os adamantinenses com 24 anos podem ser vacinados com a primeira dose da vacina contra covid-19, a partir desta segunda-feira (2). Estima-se que em Adamantina, 350 pessoas estão no grupo desta faixa etária. A imunização acontece no CIS (Centro Integrado de Saúde) das 13h30 às 19h.

Pessoas com mais de 24 anos, e segunda dose – previamente agendados, também podem ser vacinados.

Entre os dias 30 e 31 de julho, foram vacinadas contra a covid-19 em Adamantina 553 pessoas pertencentes a todos os grupos e faixas etárias autorizadas para serem imunizadas.