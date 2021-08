Relojoaria é alvo de furto em Adamantina, autor entrou pelo telhado

A Relojoaria Pérola de Adamantina foi alvo de um furto cometido por um indivíduo na madrugada deste domingo (1).

O crime ocorreu por volta da 1h40, quando o autor encapuzado adentrou o estabelecimento comercial pelo teto da empresa e revirou gavetas e outros itens.

Em seguida ao espalhar objetos pelo chão, o homem começa a guardar alguns objetos no bolso de sua blusa. Ele usa a lanterna de um celular para iluminar o ambiente.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança e as imagens circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens com um texto que teria sido enviado pela própria vítima noticiando o fato.

Ainda na mensagem, a vítima pede a ajuda daqueles que recebem o vídeo com os seguintes dizeres: “Assim como roubaram a loja, ele pode roubar sua loja ou sua casa também. Vamos divulgar e ajudar a polícia encontrar esse cara”.

Nossa reportagem entrou em contato com as policias Civil e Militar de Adamantina e foi informada de que ambas as equipes trabalham na tentativa de elucidar os fatos e deter o autor, bem como para recuperar os objetos levados.

Também foi informado que ainda não se sabe ao certo o que foi levado do estabelecimento comercial e que o prejuízo ainda é calculado.

A Polícia Científica esteve no local e coletou dados e imagens para a emissão de um laudo.