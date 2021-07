Em Adamantina, adolescente é apreendido pela Força Tática com 63 pedras de crack

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos de idade em Adamantina por volta das 21h15 desta sexta-feira (30) na Rua Vereador Nelson de Souza, Bairro Mario Covas, pelo ato infracional de tráfico de drogas.



De acordo com a ocorrência, ao deparar-se com o menor, os policiais o abordaram e encontraram R$ 80 em posse do mesmo. Já no interior de sua residência, foram localizadas 63 pedras de crack, balança e petrechos para embalar drogas que estavam escondidos no guarda-roupa.



Ele foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu detido à disposição da Justiça.