Adamantinense Izabela Rodrigues está classificada para às finais dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Na noite desta sexta-feira (31), a atleta adamantinense Izabela Rodrigues da Silva conseguiu a sua classificação para as finais da prova do lançamento de disco na Olimpíada de Tóquio.

A fase de classificação aconteceu no Estádio Olímpico do Japão e foi bastante disputada, onde a adamantinense que pela primeira vez disputa a Olímpiada conseguiu na sua segunda tentativa o índice para ficar classificada entre as 12 que disputarão a grande final.

O Brasil teve outras duas atletas na prova de disco, com a paraibana Andressa Oliveira Morais que terminou em 13º lugar no grupo B e em 21º no geral, com 58,90 m. Já a gaúcha Fernanda Borges ficou na 10ª colocação no grupo A e na 24ª na geral, com 57,90 m.

A adamantinense Izabela Rodrigues, conseguiu a última vaga para a final na qualificação, terminando na 12ª posição, com 61,52 m.

Em entrevista logo após a importante conquista a Izabela Rodrigues afirmou que esteve tranquila durante a prova e que a grande final será disputada no dia de seu aniversário. Ela completa 26 anos na segunda-feira (28), quando voltará ao Estádio Olímpico para a final. “Estreei na Olimpíada tranquila demais, até estranhei. Espero estar assim também na segunda-feira”, disse na entrevista.

Desta forma a adamantinense Izabela Rodrigues está em destaque pela classificação a grande final, estando entre as 12 melhores atletas de lançamento de disco do Mundo.