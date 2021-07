UniFAI abre edital para eleição de nova formação do Conselho Universitário

Inscrições seguem até dia 9 de agosto

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) lançou edital de abertura de processo de eleição para nova formação do Conselho Universitário (ConsU). O período de inscrições segue até 9 de agosto, das 8h às 11h30, e das 14h às 17h no setor de protocolo do Câmpus I ou de forma on-line por meio do envio do formulário de inscrição preenchido e digitalizado ao e-mail [email protected].

Podem se inscrever os servidores docentes e técnico-administrativos concursados e em exercício na instituição. O documento está disponível nos anexos 1 e 2 do edital nº 016/2021. O mandato como representante junto ao ConsU é de dois anos.

Serão destinadas cinco vagas na representação do quadro de docentes para os profissionais com doutorado e cinco vagas para representantes suplentes. Três vagas para professores com mestrado e a mesma quantidade para suplentes.

Para representantes dos servidores técnico-administrativos serão duas vagas e outras duas para suplentes.

Eleição

A eleição será direta e secreta e ocorrerá por meio de voto on-line em link a ser divulgado no portal da UniFAI. O período de votação terá início no dia 11 e término no dia 16.

O candidato poderá fornecer o link do currículo na Plataforma Lattes para divulgação da Comissão. A apuração dos votos será aberta à comunidade universitária em 17 de agosto sob a responsabilidade da Comissão Eleitoral.

Mais informações estão disponíveis no edital nº 016/2021.