Reboques de óleo se desprendem de caminhão, tombam e pegam fogo na SP-294

A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina atende desde as 3h desta sexta-feira (30), uma ocorrência de acidente de trânsito com o derramamento de produto perigoso na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Inúbia Paulista.

Segundo a equipe que atua no local, o acidente ocorreu no km 578+100 metros, no trecho pertencente à Inúbia Paulista.



O condutor informou aos militares que foi desviar de capivaras quando as duas unidades “reboque” carregadas de óleo diesel se desprenderam do caminhão trator e tombaram no acostamento.

Após o tombamento, houve o incêndio dos dois tanques que foi contido pelo Corpo de Bombeiros.



Um furo no tanque também ocasionou o vazamento do combustível que ocorreu próximo a um curso de água (córrego). A CETESB foi acionada e compareceu ao local.



Uma capivara foi localizada morta na pista próximo ao local do acidente.



Além da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e profissionais da concessionária que administra a rodovia, também atuaram nesta ocorrência a Polícia Civil e a Perícia Técnica que constatou que o incêndio afetou apenas as rodas e pneus da última unidade do conjunto de reboque.



Aos motoristas que trafegam pelo local, é importante redobrar a atenção, uma vez que a ocorrência ainda segue em andamento.