Mutuários do novo conjunto habitacional recebem as chaves

O Governo do Estado de São Paulo e o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), juntamente com a Prefeitura de Adamantina, entregaram nesta quarta-feira, (28), mais 54 moradias populares do Conjunto Habitacional Adamantina N, no município de Adamantina, região Administrativa de Presidente Prudente. A entrega das chaves foi administrativa e os contratos foram assinados no início da semana. Anteriormente, em agosto de 2020, houve a entrega de 45 unidades do Conjunto Habitacional Adamantina O.

O empreendimento é resultado de parceria entre os governos federal, estadual e municipal. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) repassou o terreno doado pela prefeitura à Caixa Econômica Federal e realizou o sorteio das moradias. A Secretaria de Estado da Habitação fez o aporte, por meio da agência Casa Paulista, vinculada à Secretaria da Habitação, de R﹩ 1,5 milhão. Já o banco federal aplicou R﹩ 3,9 milhões e foi responsável pela licitação e acompanhamento das obras. O investimento total foi de R﹩ 5,4 milhões.

Com 48,81m² de área total, as unidades têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e estão localizadas na Rua Santa Catarina, s/nº, atual Estrada ADM 343. Os imóveis seguem o padrão de qualidade da CDHU com pisos cerâmicos em todos os cômodos, azulejos nas paredes hidráulicas, acessibilidade, paisagismo e outras melhorias, com infraestrutura completa.

As residências são destinadas a famílias com renda mensal de até R﹩ 1.800 e que terão 120 meses para quitar o imóvel. O valor da menor prestação é de R﹩ 80 e a maior não ultrapassa R﹩ 270 mensais.