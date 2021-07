Motorista perde o controle e capota carro na rodovia SP-294

Um veículo capotou, na manhã desta sexta-feira (30), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os policiais foram acionados às 8h15. No local, a vítima, uma mulher que não teve a identidade revelada, perdeu o controle da direção do veículo.

O capotamento aconteceu próximo à alça de acesso do Cemitério da Saudade. A princípio, a vítima teria tido ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu.