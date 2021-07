Fundo Social de Solidariedade de Adamantina entrega 355 cobertores

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade entregou 355 cobertores para serem repassados para as famílias atendidas por 13 entidades assistenciais do município. Foram investidos R$10.117,50 para a aquisição dos itens.

As entidades que receberam os cobertores foram: Pão de Santo Antônio, Roupeiro Santa Rita, APAE, Lar dos Velhos, Lar Cristão, Casa do Garoto, Igreja Nossa Senhora de Fátima, Paróquia São Francisco de Assis, Vicentinos, Ave Cristo, Casa da Sopa, Rede de Combate ao Câncer, Associação dos Renais Crônicos de Adamantina (ARCA)e mais a Secretaria de Assistência Social

O Fundo Social de Solidariedade já entregou todos os cobertores arrecadados pela Campanha Inverno Solidário para as famílias assistidas pela Secretaria de Assistência Social.

Aqueles que quiserem contribuir, podem deixar a doação de cobertores novos ou usados bem embalados no Tiro de Guerra ou no Fundo Social de Solidariedade.