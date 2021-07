Curso de Gestão Comercial da Fatec Adamantina obtém ‘reconhecimento’ do CEE por três anos

A diretoria da Fatec Adamantina (Faculdade de Tecnologia) anunciou por meio das redes sociais a conquista do reconhecimento pelo CEE (Conselho Estadual de Educação) do curso de Gestão Comercial, oferecido pela instituição adamantinense.

“Uma notícia de muita alegria para a comunidade acadêmica da Fatec Adamantina. Um projeto novo, iniciado há 3 anos, e que já se consolida como um curso de excelência e totalmente gratuito. Tudo isso fruto da dedicação e trabalho de todos, alunos, docentes, coordenação e direção”, ressaltou na postagem a diretoria da Faculdade.

A aprovação do curso, com fundamento na Delibe ração CEE 171/2019, ocorreu em sessão plenária do CEE realizada no último dia 14 de julho. E a publicação da decisão foi feita no Diário Oficial do Estado, edição do dia 16 de julho.

O reconhecimento é válido pelo prazo de três anos.

Gestão Comercial foi o primeiro curso oferecido e marcou o início do funcionamento da Fatec Adamantina, em 2018. Já formou inclusive a primeira turma.

O tecnólogo nesta área atua com foco nas transações comerciais em empresas de qualquer setor. Trabalha com planejamento, operação, implantação e atualização de sistemas de informações comerciais. Esse tipo de sistema reúne dados sobre produtos, clientes, fornecedores, representantes etc., além de integrar ferramentas de compras, vendas, controle de estoque e faturamento, gerar relatórios e controlar fluxos de caixa. O objetivo é utilizar o sistema de informação comercial para proporcionar maior rentabilidade e flexibilidade ao processo de comercialização. Atua no fluxo de informações com os clientes, proporcionando maior visibilidade institucional da empresa, definindo estratégias de venda, de serviços e de produtos e gerenciando a relação custo e preço final. O curso é voltado, principalmente, para a formação de profissionais altamente qualificados com visão empreendedora, com capacidade de gerir grandes empresas, mas principalmente pequenas e médias, que são responsáveis por 60% das contratações no País. E, no mercado de trabalho, o profissional pode atuar em empresas de diversos setores da economia como, varejo, atacado, serviços, instituições financeiras, entre outros setores, além disto, pode se tornar um empreendedor e abrir seu próprio negócio.