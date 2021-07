Covid: Brasil supera 40 milhões com vacinação completa, 19% da população

Mais de 40 milhões de brasileiros já completaram a vacinação contra a covid-19. A marca foi alcançada hoje, após 738.418 pessoas receberem a segunda dose ou a dose única de imunizante nas últimas 24 horas. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde.

No total, 40.232.066 pessoas estão com a vacinação completa contra a covid-19 no país, o equivalente a 19% da população brasileira. Entre ontem e hoje, a segunda dose foi aplicada em 649.393 habitantes, enquanto a dose única da Janssen foi distribuída para outros 89.025.

Com relação à primeira dose da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech, ela foi aplicada em 710.110 brasileiros nas últimas 24 horas. Até o momento, 98.912.578 pessoas foram imunizadas parcialmente, o equivalente a 46,71% da população nacional.

Os laboratórios responsáveis pela produção da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech recomendam a aplicação de duas doses de suas vacinas para um combate mais eficiente à covid-19. No caso da Janssen, sua fabricante indica a necessidade de apenas uma dose de seu imunizante.

Entre os estados, São Paulo continua na primeira posição na proporção de habitantes que já receberam a primeira dose de vacina: 56,4% da população local.

Mato Grosso do Sul aparece na liderança do ranking de estados com a maior parcela de sua população com vacinação completa —ou seja, receberam a segunda dose ou a dose única: 32,4% de seus habitantes.