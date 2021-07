Covid: 9 em cada 10 brasileiros dizem que tomariam qualquer vacina

Cerca de 90% da população brasileira afirma que, independente do fabricante oferecido, tomaria a vacina. Ainda assim, 43% admitem que “até gostariam de escolher”, mas apenas 9% dizem que deixariam de se imunizar caso o oferecido não fosse o de sua preferência. É o que mostra a pesquisa Os brasileiros, a pandemia de Covid-19 e o consumo, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituto FSB.

“O fato de o brasileiro aceitar tomar a vacina disponível nos deixa menos apreensivos, não só pela proteção individual, mas pelo benefício para toda a sociedade. Sabemos que a vacinação em massa é fundamental para a retomada econômica. E, quando falo em retomada, falo principalmente em mais empregos, mais renda e mais qualidade de vida para a população. A imunização é o único caminho para proteger a saúde e afastar o risco do coronavírus, que são fatores essenciais para reativar os setores econômicos, as molas do crescimento do Brasil”, avalia o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.