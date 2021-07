Covid-19: Brasil deve receber mais de 60 milhões de doses de vacinas em setembro

Em setembro, o Ministério da Saúde deve receber 69,4 milhões de doses de vacina contra o vírus da Covid-19. Com essa projeção, a expectativa é que mais de 132,7 milhões de doses sejam entregues pelos laboratórios contratados nos próximos dois meses.

Inclusive, no mês de agosto, a previsão do ministério é de 63,3 milhões de doses de vacinas. Para o Ministério da Saúde, a previsão coloca o Brasil no caminho para cumprir a meta de que toda população brasileira acima de 18 anos esteja vacinada com a primeira dose da vacina contra Covid-19 em setembro.

De acordo com o ministério, até o momento, 98,3 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina. O número representa 61,4% da população vacinável, estimada em 160 milhões de pessoas. Foram distribuídas 176,2 milhões e, dessas, mais de 137 milhões foram aplicadas, sendo 98 milhões de primeira dose e 39 milhões da segunda dose ou dose única.

Mulher recebeu seis doses de vacina por engano

Na cidade chamada Massa, localizada na Itália, uma mulher recebeu por engano seis doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 em um hospital, segundo a CBS News. O incidente supostamente teria acontecido por conta da distração de uma das enfermeiras.

A jovem de 23 anos não sentiu nenhum efeito colateral de nível mais sério após receber todas as seis doses de uma vez. “Esta pessoa neste momento certamente não terá efeitos colaterais”, explicou Antonella Vicenti, diretora de doenças infecciosas do Hospital Noa em Massa, Itália.